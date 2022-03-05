موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 ..التطعيم خلال 24 ساعة فقط

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطتها لمواجهة متحورات فيروس كورونا التي تظهر من وقت لآخر، وقالت الوزارة إن ظهور متحورات لفيروس كورونا كان أمرا متوقعا، لافتة في تقرير رسمي لها أن التحور سمة أساسية في كل الفيروسات وليس فيروس كورونا فقط، كاشفة أن الدولة المصرية وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، وهي تطعيم 70% من المواطنين بلقاحات كورونا، موضحة أن الوزارة حجزت التطعيم من خلال موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022

وتابعت الوزارة في تقريرها، أن التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا 2022 أصبح سهلا للغاية، وتم اختصار الخطوات من أجل تسهيل المهمة على المواطن لحجز التطعيم فضلا عن التسجيل ووصول الرسالة التي تتضمن مكان التطعيم في غضون 24 ساعة فقط، ولا يوجد قوائم للانتظار من أجل الحصول على اللقاح، لافتة إلى أن مصر لديها فائض من اللقاحات يكفي لتطعيم أكثر من 53 مليون مواطن.

وأضافت الوزارة أن الدولة حتى الآن وصلت لتطعيم 52% من المستهدف باللقاحات فى مصر، مشيرة إلى التوسعات في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وتوفير اللقاحات في أكشاك المترو ومحطات السكك الحديد والمحلات والمولات التجارية، مؤكدة على أن اللقاحات أصبحت من أهم الإجراءات الاحترازية فهي تعمل على تخفيف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وكشفت الوزارة عن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقالت إنها تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وتنميل في عضلة الكتف وتكسير في الجسم، لافتة إلى أن هذه الأعراض الجانبية تزول في غضون يومين ولا تحتاج إلى طبيب، مطمئنة المواطنين من عدم تسجيل أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة على المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا في مصر حتى الآن.