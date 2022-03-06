الأرصاد توضح تفاصيل العاصفة الترابية: لا تنخدعوا بدرجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الإرصاد الجوية، إن مصر تتعرض اليوم لمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الغربية محملاً برياح الخماسين، بينما حذرت من تخفيف الملابس والانخداع بدراجات الحرارة حتى انتهاء فصل الشتاء.

وتتراوح سرعات الرياح اليوم بين 40 و70 كيلو مترًا في الساعة، وستكون محملة بالأتربة والرمال المثارة على أغلب محافظات الجمهورية.

انخفاض الرؤية الأفقية في بعض الطرق

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف، عبر فضائية «DMC»، أن الرياح المحملة بالأتربة ستؤدى لانخفاض وتدهور الرؤية الأفقية في بعض الطرق، كما تؤدي الرياح الجنوبية لارتفاع درجات الحرارة، وتصل ذروتها على القاهرة الكبرى بـ27 درجة مؤية.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مساءً

ومع دخول ساعات الليل ستتحول الرياح إلى شمالية غربية بنسب عالية من الرطوبة، وستؤدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، ويكون معها فرص سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على كل محافظات المطلة على البحر المتوسط.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا

وأكدت أن تلك الرياح ستؤدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، كما سيكون الطقس شديد البرودة طيلة الليل: «الأجواء دي هتستمر معانا اليوم فقط، وبداية من الغد هيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة تصل لـ5 درجات، ودي المعدلات الطبيعية، ومع نهاية الأسبوع سيكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة يصل لـ20 درجة على محافظات القاهرة الكبرى».

لا تخففوا الملابس

ونصحت المواطنين بعدم الانخداع بدرجات الحرارة اليوم، وضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية لحين انتهاء فصل الشتاء: «مع ساعات الليل الطقس بيكون شديد البرودة، وأصحاب أمراض الجهاز التنفسي اليوم يجب عليهم تجنب الأتربة والرمال قدر الإمكان».