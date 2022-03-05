حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية وسرعة الرياح تصل لـ70 كم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأحد، حيث تتعرض البلاد إلى عاصفة ترابية، وتصل سرعة الرياح لنحو 70 كيلو متر في الساعة.

وطالبت الهيئة، في بيان اليوم، المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات أثناء الخروج من المنزل، خاصة كبار السن، ومرضي الجيوب الأنفية وحساسية الصدر حتى لا يتعرضوا للمضاعفات.

حالة الطقس غدا

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن البلاد تشهد غدًا الأحد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس دافئًا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون مائلاً للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، أما على صعيد مصر فيكون الطقس حارًا.

أما خلال ساعات الليل، فتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

«الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية

ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرًا للمواطنين من وجود عاصفة ترابية على كافة المناطق، حيث تنشط الرياح، والتي تكون محملة بالرمال، وتتراوح سرعة الرياح في القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد من 40 إلى 50 كيلو متر بالساعة.

في حين تكون سرعة الرياح على جنوب سيناء وسلاسل البحر ما بين 40 إلى 45 كيلومترًا في الساعة، وتتراوح ذروة سرعة الرياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه الحري، بين 60 و70 كيلو مترًا في الساعة.

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة

وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث تصل لـ30%، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحرين الأبيض والأحمر

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدلة، حيث تصل ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 2.5 متر، وتكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وكذلك بالنسبة للبحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 ومترين، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.