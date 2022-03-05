حالة الطقس غدا الأحد 6-3-2022 في مصر.. معتدل على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 6 مارس، ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، حار على جنوب البلاد شديد البرودة على كافة الأنحاء، كما أنه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 كم/س، والسواحل الشمالية بسرعة 60 إلى 70 كم/س، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج به بين 2 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا على النحو التالي:

القاهرة 27 12

الإسكندرية 22 12

طنطا 27 11

شبين الكوم 27 12

دمنهور 25 12

بلطيم 23 11

مطروح 20 13

السلوم 20 11

سيوة 24 08

بورسعيد 26 12

دمياط 24 11

الزقازيق 27 12

المنصورة 27 12

الإسماعيلية 30 12

السويس 30 12

العريش 30 13

رفح 29 12

رأس سدر 29 12

نخل 31 12

نويبع 32 18

طابا 29 16

كاترين 24 09

الطور 29 15

شرم الشيخ 29 17

الغردقة 30 17

مرسى علم 30 17

الفيوم 30 11

بني سويف 30 11

المنيا 31 12

أسيوط 32 12

سوهاج 34 13

قنا 35 14

الأقصر 35 15

أسوان 36 16

إدفو 36 16

أبو سمبل 35 16

الوادي الجديد 36 15