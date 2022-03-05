حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. أمطار خفيفة وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم

تزداد عمليات البحث عن حالة الطقس، خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية، عن اضطراب الأحوال الجوية، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف، فضلا عن تعرض المحافظة الساحلية لعاطفة ترابية تصل سرعة الرياح فيها لنحو 70 كيلومترا في الساعة، وتستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حالة الطقس غدا بالإسكندرية، وفق البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت.

حالة الطقس غدا بالإسكندرية

وبحسب خبراء الأرصاد، فإن حالة الطقس غدًا بالإسكندرية يسودها طقس دافئ خلال ساعات النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة، لتكون شديد البرودة ليلا.

وأضاف الخبراء أن بداية من يوم الاثنين المقبل، تشهد كل الأنحاء، بما فيها الإسكندرية، انخفاضا في درجات الحرارة، يبدأ من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 2 – 3 درجات مئوية.

كما تزداد احتمالية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على مدار اليوم، بنسبة حدوث تصل إلى 30%.

درجات الحرارة غدا على الإسكندرية

وعن حالة الطقس غدا بالإسكندرية، أشار بيان هيئة الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة العظمى في خلال ساعات النهار، تصل لـ22 درجة مئوية، بينما خلال ساعات الليل تنخفض لتكون 12، ويكون الطقس وقتها شديد البرودة.

الظواهر الجوية غدا على الإسكندرية

ويقول خبراء الأرصاد إن غدًا الأحد، تتعرض محافظة الإسكندرية، لعاصفة ترابية، وتنشط الرياح وتصل سرعتها ما بين 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة.

أما عن حالة البحر الأبيض المتوسط، فتكون حالته من معتدل إلى مضطرب خلال النهار، ويصل ارتفاع الأمواج على مدار اليوم، ما بين 2 إلى 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح على البحر الأبيض المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية.