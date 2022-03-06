المشدد 7 سنوات لـ«سمكري» خطف طفلا واعتدى عليه بالشرقية.. هدده بكلبين

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية سمكري سيارات متهم في قضية خطف وهتك عرض طفل، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد محمد لاشين، وسكرتارية فيليبس صبحي وإسلام محجوب.

خطف طفل وتهديده بـ«كلبين»

تعود أحداث القضية رقم 2292 لسنة 2021 جنايات ديرب نجم، المقيدة برقم 3929 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بقيام المدعو «أحمد. م. ع»، 18 سنة، سمكري سيارات، ومقيم بأكراش التابعة لمركز ديرب نجم، بخطف وهتك عرض الطفل «أحمد.م .ا»، 4 سنوات، بالقوة، بعد أن اصطحب كلبين وهدده بهما للانصياع لأمره والتوجه معه.

وتبين أن هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى، وهي هتك عرض الطفل بالقوة والتهديد، بعد أن قام الجاني بتجريده من ملابسه.

التحريات السرية تثبت صحة الواقعة

وتوصلت التحريات السرية إلى صحة إرتكاب المتهم للواقعة وخطف الطفل كرها عنه والتعدي عليها جنسيا، وثبت بتحقيقات النيابة العامة أنه حال لهو المجني عليه بالطريق حضر إليه المتهم وكان يصطحب كلبين، مما بث الرعب في نفسه وطلب منه التوجه لمحل الواقعة، ثم اعتدى عليه.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.