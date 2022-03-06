تحذير عاجل لمرضى الجيوب الأنفية: لا تخرجوا من المنزل اليوم إلا للضرورة

نصحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل اليوم الأحد، نظرًا لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي صحراوي على الصحراء الغربية مصحوبا برياح جنوبية غربية.

وستكون سرعات الرياح بين 40 كم و70 كم في الساعة؛ محملة بالرمال والأتربة المثارة على أغلب الأنحاء.

غانم: طقس مائل للحرارة بفترات النهار

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف: «من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 26 و27 درجة مئوية في فترة النهار، سنشعر بطقس مائل للحرارة في فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية».

مع دخول ساعات الليل تبدأ الكتل الهوائية بالتغير

وتابعت: «مع دخول ساعات الليل ستبدأ الكتل الهوائية تتغير وتتأثر برياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة والطقس خلال ساعات الليل سيكون شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة».

أما مع دخول ساعات المساء تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، وتحدث فرص لسقوط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة على كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

نصائح وإرشادات

وأردفت غانم: «ننصح مصابي الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل اليوم، أو ارتداء الكمامات والنظارات الشمسية إذا خرجوا من المنزل للضرورة».

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار العالية والأبنية المتهالكة وأعمدة الإنارة وألواح الإعلانات المعدنية في الشوارع، لافتة إلى أن درجات الحرارة غدًا ستبدأ في الانخفاض، وتعود الأجواء الشتوية بنهاية الأسبوع، و«يجب أن نستمر في ارتداء الملابس الشتوية، ونلتزم بالمتابعة الجيدة للنشرات الجوية».