 الخشت يشهد تخريج الدفعة 188 من «طب القاهرة»: كنتم على قدر المسئولية

شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة حفل تخرج طلاب كلية طب قصر العيني دفعة (188- نوفمبر 2020) دفعة الدكتور هشام الساكت بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعميدة الكلية والوكلاء ونقيب الأطباء والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة ومجلس الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وأسر الطلاب.

طابور خريجين وموكب العلماء وسلام جمهوري

وبدأت مراسم الاحتفالية بطابور الخريجين ثم موكب العلم والعلماء ثم السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها إلقاء كلمة أوائل الخريجين والخريجات، ثم كلمة الدكتورة صافيناز صلاح الدين وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ثم كلمة الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية، ثم كلمة الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ثم كلمة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ثم تكريم أعضاء هيئة التدريس، أعقبه ترديد الخريجين قسم الأطباء مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء.

الخشت: تحية للأساتذة الذين علموا ونقلوا خبراتهم لأطباء المستقبل

وخلال كلمته، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التحية لأسر الخريجين على جهودهم مع أبنائهم طوال فترة دراستهم، كما وجه التحية لأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام الذين علموا الطلاب ونقلوا إليهم خبراتهم وعلومهم ليتواصل توارث العلم ونقل خبرة من جيل إلى جيل حول أهم صنعة إلهية نعرفها حتى الآن وهي الجسد الإنساني.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر للطلاب على ما بذلوه من جهد وشجاعة ومواجهة خلال فترة الامتياز قائلا لهم: «كنتم على قدر المسؤولية وكنتم أيدينا في كل مستشفيات قصر العيني، وقدمتم نموذجا مشرفا للتضحية والعطاء»، موضحًا أن العامين الماضيين كانا من أصعب الأعوام على طلاب الطب نظرًا لانتشار جائحة فيروس كورونا وترقب وحيرة العالم من هذا الفيروس.

الخشت للخريجين: قدمتم نموذجا مشرفا للتضحية وقت كورونا

وأكّد الخشت أنَّ جسد الإنسان ليس مجرد حالة ولكنه كتاب مقدس والأطباء هم الأمناء على هذا الكتاب المقدس، مشيرًا إلى أنَّ قَسم الأطباء هو لحظة للالتزام والشعور بالواجب وعليهم أن لا ينسوا أي كلمة في هذا القسم.

وفي ختام كلمته، قال رئيس جامعة القاهرة للطلاب إنَّ الحياة كفاح وجهاد وأن الحياة تحقق مستمر للذات، ناصحًا إياهم بأن يواصلوا تحقيق ذاتهم بالعلم والالتزام بالأصول المهنية وبخدمة الصنعة الإلهية، مشيرًا إلى أن علوم الطب علوم لا نهاية لها ويجب على الخريجين أن يبذلوا مزيدًا من الجهد للتحصيل العلمي، وتكوين المعارف، والحصول على خبرات جديدة أولا بأول، والانفتاح على التخصصات الأخرى.

من جهته، وجه الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، التحية للخريجين وأسرهم على ما بذلوه خلال سنوات الدراسة من جهد بمساعدة أساتذتهم في كلية الطب حتى وصلوا إلى هذه المرحلة، وطالبهم بأن يضعوا مصر نصب أعينهم وأن يردوا جزءا من فضلها عليهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مستقبلهم.

بدورها، قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إنَّ السنوات مرت سريعة وأصبح طالب الأمس طبيب اليوم ليبدأ مرحلة جديدة من الحياة يعتمد فيها على نفسه ويشق طريقه في المجال الطبي والحياة بأكملها.

ووجهت الشكر للخريجين على المسؤولية الكبيرة التي أظهروها خاصة في السنة الأخيرة قبل تخرجهم والمسؤوليات التي تحملوها خلال جائحة كورونا، واجتيازهم اختبار مزاولة المهنة كأول دفعة يتم تطبيق هذا الاختبار عليها.

فيما ذكرت الدكتورة صافيناز صلاح الدين وكيلة كلية طب قصر العيني لشؤون التعليم والطلاب، خلال كلمتها إنَّ الطريق كان طويلاً وشاقاً للوصول لهذا اليوم، ولكنه بداية طريق جديدة وليس نهاية، مشيرة إلى أنَّ مهنة الطب غير كل المهن حيث لا يتوقف التطور فيها، وبالتالي لا يتوقف السعي من أجل تحصيل المزيد لخدمة ورفعة الوطن.

وحث نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري الخريجين على بذل أقصى الجهود في مهنتهم وتلا قسم الأطباء، وفي ختام الحفل كرم الخشت والدة شهيد الطب الدكتور هشام الساكت وكيل الكلية السابق.