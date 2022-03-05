الدكتوراه الشرفية لاسمي باحثين في جامعة القاهرة.. «ماتوا قبل المناقشة»

منح مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، درجة الدكتوراه الشرفية للباحثة شيماء الزلاط عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وشريف جمل محمد بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، نظرًا لوفاتهما بعد الانتهاء من إعداد رسائلهما العملية وقبل استكمال إجراءات المناقشة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، أن منح درجة الماجستير أو الدكتوراه الشرفية للباحثين ممن توفاهم الله قبل استكمال إجراءات مناقشة رسائلهم العلمية، هو اعتراف ورد جميل لهم لما قدموه من جهود تساهم في تعزيز حركة البحث العلمي بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم من يقدمون خبراتهم وجهدهم لخدمة البحث العلمي والعملية التعليمية.

الخشت: الجامعة تقدر علماءها وباحثيها

وقال «الخشت»، إن جامعة القاهرة تحترم العلم وتُقدر قيمة علمائها وباحثيها وتولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ البحث العلمي، كي تكون رسائل رائدة وفق المعايير البناءة من أجل تقديم رسائل علمية ينتفع بها المجتمع.

يذكر أن الدكتورة شيماء الزلاط، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تعرضت العام الماضي لحادث أليم أسفر عن دخولها في غيبوبة استمرت 8 أشهر حتى توفيت في ديسمبر الماضي، وكان موضوع رسالتها عن «الاقتصاد الأخضر»، وحصلت على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.

كما توفي الباحث شريف جمل محمد بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، عقب مروره بظروف صحية حرجة وإجرائه عملية قلب مفتوح، وقرر مجلس جامعة القاهرة منحه الدكتوراه الشرفية، تقديرا لما بذله من جهد.