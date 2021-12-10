«ماكينات خياطة ومخابز».. «حياة كريمة» تكشف عن وسائل تمكين المرأة في القرى

قالت هدير الدالي منسق مركزي بغرف العمليات في مؤسسة «حياة كريمة»، إن المشروع الرئاسي حياة كريمة يتضمن أكثر من محور، منها محور خاص بالمرأة: «نعمل على تمكين المرأة اقتصاديا وبخاصة المرأة الريفية، فبعض النساء يتقن حرفا معينة وتربية الحيوانات والطيور، ونعمل على زيادة دخلها مثل تخصيص ماكينة خياطة أو مصنع لتوفير فرص عمل أو مخبز للسيدات اللاتي يتقن الخبز».

حملات توعية

وأضافت الدالي خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «نطلق حملات توعية كبيرة جدًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في 4 محافظات حتى الآن، هي سوهاج، المنيا، أسيوط، وبني سويف، من خلال مبادرة بالوعي مصر تتقدم للأفضلل».

معاناة من الوصول للمعلومات في البداية

وتابعت منسق مركزي بغرفة العمليات في مؤسسة «حياة كريمة»: «في البداية كنا نعاني من صعوبة الوصول إلى إحصائيات منضبطة بالقرى الأكثر احتياجا وفقرا، لكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ساعدنا على هذا الأمر كثيرًا، كما قمدمت لنا وزارة التضامن الاجتماعي المساعدة».

تنفيذ المشروعات بالتوازي

وأشارت هدير الدالي، إلى أن مشروعات حياة كريمة تنفذ بالتوازي، ويعمل بها متطوعون في كل المحافظات بالبرنامج الرئاسي وخارجه من أهالي القرى المستهدفة لأنهم الأكثر دراية بمشكلاتهم: «عندما تصل إلينا هذه المشكلات نعمل على حلها بقدر المستطاع ووفقا للأوليات المطلوبة، وهو ما يساعدنا على إنجاز المشروعات بسرعة كبيرة للحصول على رضاء المواطنين».