نصائح هامة لتجنب آثار الطقس السيئ على الصحة والزراعات: موجة تستمر للغد

تسود البلاد موجة من الطقس السيئ اليوم وغداً، تصاحبها بعض الظواهر الجوية الشديدة القسوة، ومن بينها الرياح العاتية المحملة بالأتربة والرمال، والارتفاع في درجات الحرارة غير المتوقعة، الأمر الذي يؤثر على الصحة وخاصة مرضى الحساسية وكذلك الزراعات الشتوية الحالية.

الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة؛ كشف لـ«الوطن» عددًا من النصائح الهامة الواجب اتباعها للوقاية من مخاطر الأتربة على الصحة وكذلك الزراعات ونستعرضها في النقاط التالية:

1- عدم السفر والتنقل خلال المرحلة الحالية لانعدام الرؤية.

2- لمن يعانون من الحساسية عليهم الحرص على ارتداء الكمامات خارج المنزل وداخله.

3- من المتوقع ارتفاع أمواج البحر لذا من الضروري عدم الاقتراب من البحر خلال هذه الفترة.

4- الابتعاد عن اللافتات الضخمة وأعمدة الكهرباء والتي تتأثر بهبوب الرياح وذلك قدر المستطاع.

5- يفضل عدم الخروج إلا للضرورة مع العمل على تأمين الممتلكات والسيارات وعدم ركنها أسفل الأشجار أو الأعمدة متهالكة أو في الشوارع لتجنب سقوط أي أشجار عليها.

6- وفيما يتعلق بالباعة في الأسواق الشعبية عليهم إزالة البضائع من الشارع لعدم تعرضها للتلف والخسارة.

توصيات مهمة للمحاصيل الزراعية

7- تكثيف الرش بمركبات التحجيم مثل سترات البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم والكالسيوم بورون والبورون 11-14% ومادة مبيوكوات كلوريد 25%.

8- لمزارعي القمح من الضروري توفير رطوبة أرضية كافية تحت النباتات اليوم الأحد، مع إضافة نترات بوتاسيوم مع عالى ماغنسيوم أثناء الري.

9- لمزارعي البصل ضرورة تكثيف الرش بمركبات التحجيم مثل سترات البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم والكالسيوم بورون والبورون 11-14% ومادة مبيوكوات كلوريد 25%.

10- لمزارعي الفاصوليا الصيفي يتم الرش ضد المن والتربس لأنّه من المتوقع زيادتهما بسبب تذبذب الجو مع حقن مبيدات أعفان الجذور مع اقرب رية بمون كت 400 جم مضاف عليها 500 جم توبسين.

11- لمزارعي الموالح الرش الوقائي العاجل ضد لفحة الأزهار والأنثراكنوز والحشرات القشرية.

12- لمزارعين الزيتون في الأصناف الأجنبية الاستعداد لمعالجة الاضطراب الذي سيحدث مرة أخرى في النمو واضطراب بداية موسم النمو خاصة التي دخلت في تزهير مبكر.