رابط التسجيل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.. وحدات كاملة التشطيب

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تفاصيل حجز الشقق ضمن الوحدات المطروحة لمتوسطي الدخل، عن طريق الموقع الالكتروني الخاص والرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لذا تستعرض «الوطن» رابط التسجيل بموقع صندوق الاسكان الاجتماعي، قبل غلق باب التسجيل بعد غد الثلاثاء، أمام كل المواطنين.

رابط التسجيل موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان، فإن حجز الوحدات عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، يتضمن مجموعة من الخطوات الميسرة للمواطنين، وهي كالتالي:

1- الدخول على رابط التسجيل من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، وذلك عن طريق الضغط على هذا الرابط.

2- إدخال كل البيانات الأساسية الخاصة بتسجيل طلب الحجز، التي تتضمن كل من الاسم، والرقم القومي، بالإضافة إلى رقم الهاتف المحمول.

3- بعد إدخال مختلف البيانات المطلوبة يتم اختيار كلمة مرور ثم تأكيدها.

4- الضغط على التسجيل لحجز وحدة في «دار مصر وسكن مصر وجنة».

5- في النهاية وبعد إتمام كل الخطوات السابقة، يجرى الاطلاع على الإقرار، ثم الضغط على أيقونة باسم «موافق».

إقبال كبير من المواطنين على وحدات الإسكان المتوسط

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أوضحت في بيان رسمي صدر لها مؤخرا أنه هناك إقبال كبير من جانب المواطنين تجاه حجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأخير لمتوسطي الدخل سواء دار مصر أو سكن مصر أو مشروع جنة.

توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

ومن الجدير بالذكر، فإن الدولة تسعى بشكل دائم ومستمر، إلى توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة أو المتوسطة، وهو ما يناسب إمكاناتهم المالية، وأيضا بما يضمن لهم العيش الآمن والكريم، لذلك تدخلت الدولة، لإصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري.