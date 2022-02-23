خطوات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بعد انتهاء فترة الحظر.. تعرف عليها

يتساءل كثير من المواطنين عن خطوات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بعد انتهاء فترة الحظر المُقدرة بـ 7 سنوات، وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب أتباعها لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن»، خطوات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بعد انتهاء فترة الحظر.

خطوات بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بعد انتهاء فترة الحظر

- التوجه الى جهاز المدينة، حيث يجب التنازل بالتوقيع أمام الموظف المسئول للمتنازل إليه مع حفظ أصل التوكيل بملف العميل.

- سداد جميع المستحقات المالية التي تخص الوحدة، وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.

- يجب أنت يقوم المتنازل بإخطار الوزارة بعملية البيع، مع سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه بما فيه دعم الفائدة من البنك المركزي.

- إحضار شهادة من بنك التعمير والإسكان تفيد بأن المتنازل إليه غير متمتع بقرض تعاوني هو وزوجته وأولاده القصر.

المستندات والأوراق المطلوبة للتنازل

1. أصل التوكيلات في حالة عدم وجود المتنازل

2. صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل إليه بالإضافة إلى صورة من بطاقة الزوجة أو صورة قسيمة الزواج.

3. أصل محضر استلام الوحدة السكنية أو مذكرة فقد من قسم الشرطة في حالة فقد المحضر

4. إعلام الوراثة في حالة التنازل عن وحدة توفي مالكها.

5. إذا كانت الوحدة مملوكة لشركة يتطلب صورة حديثة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل.

6. وفي حالة ما إذا كانت الوحدة مملوكة لشركة أفراد، يتطلب صورة حديثة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل.