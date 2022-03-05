يبحث العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية حول كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الثاني عشر، ويأتي ذلك في إطار الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الثاني عشر

وتستعرض «الوطن» كل خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الثاني عشر، وهي كالتالي:

1- في البداية يجب أول الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - تظهر أمامك الصفحة الرئيسية لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

3 - يتم اختيار والضغط على أيقونة «استعلام عن حالة الطلب».

4 - تظهر أمامك على الفور صفحة الاستعلام عن حالة الطلب، وبعدها يتم إدخال كل البيانات المطلوبة وهي أولا كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب، وهو الذي يتكون من 14 رقما.

5 - إدخال الرقم السري الخاص بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

6 - بعد إدخال كل البيانات المطلوبة يتم الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

خطوات الاستعلام في حالة نسيان كلمة المرور

وفقا لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإنه في حالة نسيان كلمة السر، يمكن اختيار والضغط على أيقونة «نسيت كلمة المرور»، ثم ستظهر أمامك صفحة جديدة باسم «إنشاء كلمة مرور جديدة»، ويجب في هذه الحالة إدخال البيانات المطلوبة جميعها من أجل حل المشكلة ووضع كلمة سر جديد، ومنها رقم البطاقة الشخصية المكون من 14 رقما مع رقم الهاتف المحمول لصاحب الطلب، وفي النهاية يتم اختيار والضغط على أيقونة باسم «استرجاع كلمة المرور».