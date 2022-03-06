رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس وزراء بريطانيا يدعو الصين والهند لدعم العقوبات ضد روسيا

كتب:

سارة ثروت
11:36 ص | الأحد 06 مارس 2022
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

دعت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، الصين والهند؛ لدعم العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، في ظل الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا، وفقًا لما بثته قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

وذكرت الاستخبارات البريطانية، أن التقدم الروسي تباطأ بسبب الهجمات الأوكرانية على خطوط الإمداد.

خطة عمل دولية لمواجهة موسكو

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المجتمع الدولى إلى تنسيق الجهود ضد موسكو من خلال خطة عمل، ومن المقرر أن تشمل تلك الخطة حشد تحالف إنساني دولي كبير.

اقرأ المزيد:

أخبار الحرب في أوكرانيا: رئيس روسيا يهدد كييف بتجريدها من صفة «دولة»

الصحة العالمية تحذر من تفشي كورونا في أوكرانيا بسبب الحرب

بريطانيا تطالب «فيسبوك» و«تيك توك» بحظر منصات «روسيا اليوم»

بريطانيا تدعو لفرض عقوبات جديدة على روسيا: «بوتين سيخسر الحرب»

بريطانيا تطالب العالم بالتأكد من «شل» اقتصاد روسيا
بقلم سارة ثروت