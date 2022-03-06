رئيس وزراء بريطانيا يدعو الصين والهند لدعم العقوبات ضد روسيا

دعت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، الصين والهند؛ لدعم العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، في ظل الصراع العسكري الدائر في أوكرانيا، وفقًا لما بثته قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

وذكرت الاستخبارات البريطانية، أن التقدم الروسي تباطأ بسبب الهجمات الأوكرانية على خطوط الإمداد.

خطة عمل دولية لمواجهة موسكو

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المجتمع الدولى إلى تنسيق الجهود ضد موسكو من خلال خطة عمل، ومن المقرر أن تشمل تلك الخطة حشد تحالف إنساني دولي كبير.