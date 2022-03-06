أخبار الحرب في أوكرانيا: رئيس روسيا يهدد كييف بتجريدها من صفة «دولة»

لا تزال أخبار الحرب في أوكرانيا تستحوذ على الاهتمام العالمي، في ظل ضغط الجيش الروسي على جنوب أوكرانيا وكييف، بالتزامن مع تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتجريد أوكرانيا من صفتها كدولة، وسط عقوبات دولية كبيرة اعتبرتها روسيا إعلان حرب، مع مظاهرات في عدة دول منها الولايات المتحدة وكازاخستان، وأنباء عن وساطة دولية جديدة لمحاولة حل الأزمة.

أخبار الحرب في أوكرانيا: هجمات على مراكز رعاية

أكد اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم جيبرﻳﺳوس، وقوع هجمات على مراكز الرعاية الصحية في أوكرانيا أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى، وقال «جيبرﻳﺳوس» في تغريدة عبر «تويتر» إن تقارير إضافية قيد التحقيق بسبب الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها، وتعدا انتهاكا للحياد الطبي وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، فيما قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إنها ستطبق ضوابط على الصادرات ضد روسيا البيضاء، لدعمها الفعال للغزو الروسي لأوكرانيا.

تدمير 285 دبابة روسية و109 أنظمة مدفعية و44 طائرة

ومن أخبار الحرب في أوكرانيا، جرى الإبلاغ عن تدمير إجمالي 285 دبابة روسية، بالإضافة إلى 109 أنظمة مدفعية، و44 طائرة، و48 طائرة هليكوبتر، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وجرى نشره على موقع وزارة الدفاع الأوكرانية.

وأضاف التقرير: «بالأمس فقط، جرى نقل أكثر من 650 جريحًا من قوات الاحتلال الروسية إلى مستشفى وسط المدينة في قرية بريانكا بمنطقة لوهانسك، جميعهم في حالة خطرة في الغالب، بعد تقديم الإسعافات الأولية، جرت مرافقتهم بواسطة قافلة مسلحة من القوات النظامية للقوات المسلحة الروسية إلى خط القتال لإدخال المزيد من الأعمال العدائية».

المقاومة الأوكرانية تواصل مفاجأة روسيا

وكشفت المخابرات العسكرية البريطانية، ضمن أخبار الحرب في أوكرانيا، عن أن القوات الروسية تستهدف مناطق ربما تكون مأهولة بالسكان في أوكرانيا، لكن قوة المقاومة أبطأت التقدم الروسي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في تقريرها الاستخباري اليومي ، إن قوة المقاومة الأوكرانية تواصل مفاجأة روسيا التي ردت باستهداف مدن مثل خاركيف، تشيرنيهيف وماريوبول، ومن المرجح أن يمثل هذا محاولة لكسر الروح المعنوية الأوكرانية، وفي المقابل نفت روسيا مرارا أنها تستهدف مناطق مدنية.

وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن روسيا استخدمت سابقًا تكتيكات مماثلة في الشيشان عام 1999، وسوريا عام 2016، باستخدام ذخائر أرضية وجوية، وتستمر خطوط الإمداد الروسية في الاستهداف، مما يؤدي إلى إبطاء معدل تقدم قواتها البرية.