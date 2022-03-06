الصحة العالمية تحذر من تفشي كورونا في أوكرانيا بسبب الحرب

حذرت منظمة الصحة العالمية، صباح اليوم الأحد، من زيادة تفشي فيروس كورونا المستجد في أوكرانيا في ظل الصراع العسكري الدائر مع روسيا، التي شنت عملية عسكرية منذ فجر الخميس 24 فبراير الماضي، وتبعها فرض عقوبات اقتصادية على موسكومن امريكا وعدد من الدول الأوروبية.

زيادة انتشار فيروس كورونا وسط الصراع الدائر في أوكرانيا

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تصريحات صحفية لشبكة «سكاي نيوز عربية»، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تزيد من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى إن أوكرانيا شهدت زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الهجوم الروسي الأيام الماضية.

وقال «جيبريسوس»، إن خفض معدلات الفحص للكشف عن فيروس كورونا، قد يعني أنه يوجد انتقال كبير غير مكتشف للفيروس بين الأشخاص، كما أن انخفاض نسبة التطعيم يعد خطرا كبيرا يرفع أعداد إصابة الأشخاص بأعراض شديدة للفيروس.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، «إن التحركات الجماعية للمواطنين الهاربين من الحرب في أوكرانيا تسهم في انتشار فيروس كورونا، مما يدفع لزيادة الضغط على النظم الصحية في البلدان المجاورة»، مضيفا أن انتقال فيروس كورونا بين المواطنين لا يزال مصدر القلق الرئيسي الوحيد لدى منظمة الصحة العالمية، معربا عن أن الأوكرانيين يتلقون العلاج خارج المستشفيات في أماكن غير معدة للتعامل الطبي السليم.

توفير الإمدادات الطبية للبلدان المجاورة لأوكرانيا

وفى السياق ذاته، شدد «غيبريسوس»، على ضرورة توفير الإمدادات الطبية لدى المدن المجاورة لأوكرانيا، بهدف الوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إليها، بعد إغلاق ما لا يقل عن 3 مصانع أوكسجين رئيسية في أوكرانيا بعد الهجوم الروسي على البلاد، بالإضافة الى أن الشاحنات غير قادرة على نقل إمدادات الأوكسجين من المصانع إلى المستشفيات في أنحاء البلاد خاصة في العاصمة كييف، مضيفا أن جميع المستشفيات من المتوقع أن تستنفذ احتياطياتها من الأوكسجين في مدة قصيرة، وهو ما يعرض آلاف المواطنين للخطر.