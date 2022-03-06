سيمون عن أحدث أغنياتها: «كلنا محتاجين الفترة دي حاجة فيها تفاؤل»

قالت الفنانة سيمون إنها دائمًا ما تلتزم بالاستيقاظ مبكرًا وتحديدًا عند أذان الفجر أو بعده بقليل، حال لم يكن لديها عمل لساعات متأخرة من الليل، لافتة إلى أنها قررت مؤخرًا طرح أحدث أغانيها بـ«الروح الفرفوشة»: «كلنا محتاجين في الفترة دي حاجة فيها تفاؤل، وتفاءلوا بالخير تجدوه».

سيمون: مدينة للغناء في كل شيء بحياتي

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «صباحك ومطرحك»، الذي يقدمه المذيع أحمد يونس على راديو «9090»، أنها مدينة للغناء في كل شيء في حياتها، حيث إنه وبعد نجاحها في الغناء سنحت لها فرصة للظهور في الأعمال الفنية، لتتوالى بعدها ظهورها في الأفلام والمسلسلات والأعمال المسرحية، «أنا مدينة للغناء بكل شيء، بس كمان اللي خلاني بعدت إن نجاحي بسببه خدني منه».

سيمون: لأزم أول ما أسمع الأغنية أتشد لأني أنا اللي هغنيها

وأوضحت أن الغناء بالنسبة لها أسهل كثيرًا من التمثيل، حيث إنها ومع استماعها لكلمات الأغنية وفي حال انجذبت إليها تعلن موافقتها على العمل وتقرر غناءها، «لازم أول ما أسمع الأغنية أتشد لأني أنا اللي هغنيها، ولو متشدتش حضرتك هتتشد إزاي، ولازم الأغنية تعجبني».

وكانت سيمون قد عبّرت عن سعادتها البالغة بأحدث أعمالها الغنائية «الروح الفرفوشة»، التي جرى طرحها على اليوتيوب منذ عدة أيام، ولاقت استحسان الجمهور بمجرد عودتها من جديد للساحة الغنائية.