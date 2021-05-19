سيمون وفريدة الشوباشي وعبير صبري يعزون خيري بشارة في وفاة زوج شقيقته

ودع المخرج خيري بشارة زوج شقيقته رؤوف سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كاتبا: «رؤوف سلامة.. زوج أختي العزيز وصديق العمر.. كم أحبك الجميع.. فلترقد في سلام»، وبمجرد نشره خبر الوفاة نعاه عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

ومنهم المطربة سيمون والمخرج مجدي أحمد علي وعبير صبري والمخرج يسري نصر الله والمخرج علاء عوض والنائبة فريدة الشوباشي والمخرج محمد سلامة والفنان اللبناني باسم مغنية وعارفة عبد الرسول.

يذكر أن خيري بشارة يستعد لإخراج مسلسل إماراتي بعنوان «السنونو»، ويشارك في بطولته كل من ياسر العظمة، عابد فهد، ديما الجندي، جرجس جبارة، وتدور أحداث المسلسل على متن سفينة ترسو في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل على متنها أشخاصاً من جنسيات مختلفة.