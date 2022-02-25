سيمون: الروح الفرفوشة مزيج بين أغاني التسعينات والجيل الحالي

طرحت الفنانة سيمون، أغنيتها الجديدة «الروح الفرفوشة»، وحققت نجاحاً كبيراً على «يوتيوب»، وقالت الفنانة سيمون لـ«الوطن»، إنها تحمست للأغنية لأنها مزيج بين أغنيات التسعينات والأغنيات المعاصرة، وهذا ما كنت أبحث عنه.

سيمون تروج لأغنيتها الجديدة الروح الفرفوشة

روّجت الفنانة سيمون لأغنيتها الجديدة «الروح الفرفوشة» عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشرت جزءا من الأغنية وعلقت قائلة: «اسمعوا الأغنية ويارب تعجبكم».

الأغنية من كلمات هشام قباري وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف الوسيمي، وعن سبب غيابها عن الغناء لفترة طويلة قالت سيمون: «أنا عمري ما بعدت عن الغناء، وكنت دائمًا بحب لما أظهر في أي عمل أقدم الغناء إذا كان العمل الدرامي يسمح بذلك».

كلمات أغنية الروح الفرفوشة للفنانة سيمون

- وتقول كلمات الأغنية:

أيتها الروح الفرفوشة النعنوشة البشوشة

احضري فورا في الحال

بكفاية جروح ماهي مش ناقصة أصلها خالصة

وعاملة مخالصة ومحتاجة لترويق البال

أيوا زهقت وتعبت احترت عايزة أعمل لحياتي ريسترت

أفصل حبة من أحزاني وأرجع تاني زي ما كنت

من حقي افرحلي شوية أصلي بجد اتخنقت