توجيهات عاجلة للمدارس بتفعيل لجنة الأزمات والكوارث وطرق الإخلاء

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظتي القاهرة والجيزة، انتظام الدراسة اليوم الأحد، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها تحقيق التباعد الاجتماعي، وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية، وعدم السماح لأي طالب أو معلم بدخول المدرسة دون قياس درجة الحرارة.

المدارس حرصت على تفعيل مجموعات التقوية

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن الدراسة منتظمة كما هي في مواعيدها سواء الفترة الصباحية أو المسائية، كما أن المدارس استقبلت الطلاب بطابور الصباح مع بداية اليوم، وبدأت في شرح الحصص المدرسية دون أي معوقات، مؤكدًا أن المدارس حرصت على تفعيل مجموعات التقوية لتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور ومواجهة الدروس الخصوصية.

وأضاف «سلومة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بتخصيص يوم لزيارة أولياء الأمور بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، مؤكدًا أن الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة حتى الآن دون أي معوقات، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

تدريب الطلاب على كيفية الإخلاء من الفصول في دقائق قليلة

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة عدم وضع أي أشياء على الأسطح خاصة في أوقات تقلبات الجو والعواصف الترابية لحماية الطلاب والمعلمين، وتفعيل لجنة الأزمات والكوارث وتدريب الطلاب على كيفية الإخلاء من الفصول في دقائق قليلة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه تم تعميم التعليمات الخاصة بالتأكد من غلق الكهرباء تمامًا عقب انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من عدم وجود أي أسلاك مكشوفة، مشيرًا إلى تطبيق الإجراءات الوقائية في الفصول المدرسية لمواجهة فيروس كورونا.