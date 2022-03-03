تحويلات المدارس بالقاهرة 2022.. متاحة لهذه الفئات 

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن تحويلات المدارس بالقاهرة 2022 متاحة ورقياً فقط بين المحافظات، موضحة أنه يحق للطالب التحويل من محافظة أخرى للتعليم بالقاهرة وفق مجموعة من الشروط والتي تتمثل في نقل محل السكن، مشددة على ضرورة استيفاء كل الأوراق المطلوبة والالتزام بتسليمها لشؤون الطلاب.

شروط تحويلات المدارس بالقاهرة 2022

وأضافت المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحويلات المدارس بالقاهرة 2022 تشترط على الطالب تقديم ما يثبت بنقله لمحل السكن، وما يفيد بالمرحلة التعليمية التي وصل إليها في مدرسته التي يريد التحويل منها، مؤكدة على أن التحويلات متاحة لجميع المراحل التعليمية بداية من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية.

وأوضح المصدر، أن تحويلات المدارس بالقاهرة 2022 الإلكترونية مغلقة في الوقت الحالي، أما التحويلات الورقية فقط هي التي تعمل، مؤكدا على أن المديرية حريصة على التنسيق الجيد مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة قبل تحويل ملف الطالب لها، لافتا إلى أنه هناك إجراءات مشددة في التحويل وتتوقف على الاستثناءات: «يعني التحويل بيكون لظروف فعلاً صعبة ولازم الطالب يحول على القاهرة».

لجنة لفحص تحويلات المدارس بالقاهرة 2022

ونوه المصدر إلى أنه يتم تشكيل لجنة لفحص تحويلات المدارس بالقاهرة ومدى أحقية الطالب في التحويل والوقوف على المبررات التي قدمها لرغبته في التحويل، مشيرا إلى أن المدارس حريصة على توفير تعليم جيد للطلاب قائم على الفهم وليس الحفظ والتلقين، ووسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا كتعقيم وتطهير الفصول بصفة مستمرة.

ولفت المصدر إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية حريصة على متابعة أعمال تحويلات المدارس بالقاهرة 2022 والوقوف على مدى استيفاء الطلاب للشروط والأوراق المطلوبة للتحويل.