حقيقة تعطيل الدراسة غدا الأحد في المدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن حقيقة تعطيل الدراسة غداً الأحد في المدارس، موضحة أن قرار تعطيل الدراسة يصدر من قبل المحافظ، وهو ما لم يحدث، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بالالتزام بكل التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية بالمدارس ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا كإلزام الطلاب بارتداء الكمامة وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

«تعليم القاهرة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدا الأحد في المدارس

قال مصطفى عبده مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إنه لم تصدر أي تعليمات حتى الآن تفيد تعطيل الدراسة غداً الأحد في المدارس بالقاهرة، موضحاً أن قرار التعطيل يعود إلى المحافظ اللواء خالد عبدالعال، مؤكداً أن الدراسة غداً في مواعيدها الرسمية دون أي تغيير حتى الآن، وهناك تطبيق لكل الإجراءات الاحترازية في الفصول المدرسية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

الدراسة غدا الأحد في مواعيدها بالمدارس دون أي تعديل

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن الدراسة غداً الأحد في المدارس بالقاهرة تبدأ في المواعيد المعلنة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني دون أي تعديل، لافتاً إلى أن الدراسة تسير بصورة منتظمة ولم يتم رصد أي معوقات منذ بداية التيرم الثاني، موضحاً أنه جرى التنبيه على جميع المعلمين بضرورة تدريب الطلاب بشكل جيد على كيفية الدخول على المنصات التعليمية للاستفادة من المحتوى الرقمي الذي وفرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مصطفى عبده، أنه سيجري تفعيل الحضور والغياب غدا بالمدارس، كما هو الحال منذ بداية العام الدراسي الحالي 2021-2022، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بكل التعليمات الخاصة بسير الدراسة في المدارس.

غداً.. إجازة في هذه المدارس فقط

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أن بعض المدارس ستكون إجازة غداً الأحد الموافق 6 مارس الجاري، وهي مدارس الراهبات فقط، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه النوعية من المدارس إجازتها يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، مشيراً إلى أنها حريصة على توفير تعليم على مستوى جيد لجميع المراحل بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم.

وفي سياق متصل، قال محمد يحيى مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة: «لم يتم الإعلان حتى الآن عن قرار يفيد بتعطيل الدراسة من قبل المحافظة»، مؤكداً في تصريحات لـ«الوطن»، انتظام الدراسة غدا دون أي تغيير.