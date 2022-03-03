شروط التقديم في المدارس التجريبية 2022.. «مفيش استثناءات»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم في المدارس التجريبية 2022 والأوراق المطلوبة، وشددت على عدم الاستثناء في أيٍّ منها.

وتشمل الشروط ضرورة بلوغ التلميذ 4 سنوات وعدم قبول الطالب البالغ 6 سنوات، ولا يستثنى أحدًا من شرط السن والالتزام بمحل السكن لولي أمر الطفل، مشددة على جميع أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالأوراق المطلوبة للتقديم، في المدارس التجريبية.

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شروط التقديم فى المدارس التجريبية 2022

- أن يكون سن التلميذ 4 سنوات.

- لا يستثنى أحدًا من شرط السن.

- عدم قبول الطالب البالغ من العمر 6 سنوات.

- لا يستثنى أي طفل من موعد التقديم عند إعلانه.

- الالتزام بمحل السكن لولي أمر الطفل.

- توقيع إقرار بعدم التقدم لمدرستين رسميتين للغات.

- تعهد ولي أمر الطالب كتابيًا بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق.

- اجتياز الطفل المقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدارس التجريبية 2022

- 7 صور شخصية للطفل.

- إحضار شهادة ميلاد مميكنة وحديثة.

- ملف التقديم لرياض الأطفال.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمور.

- طابع تعليمي فئة واحد جنيه.

- طابع مهن تعليمية.

- تقديم ما يفيد بأن الطفل يقيم في نفس محل الإقامة السكني للمدرسة.

- إحضار الشهادة الصحية.

موقف صرف حافز المدارس

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجرى دراسة موقف صرف حافز المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات على مستوى المديريات.

وشددت على ضرورة استيفاء الوزارة باسم المدرسة والإدارة التابع لها ومتوسط قيمة الحافز الشهري للمدرسة، وموقف الصرف الفعلي الحالي والشهور المتأخرة حتى تاريخه، إن وجدت.

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وأشارت الوزارة، في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، إلى ضرورة الوقوف على أسباب تأخر صرف الحافز إن وجد، وذلك في موعد أقصاه اليوم الخميس 3 مارس 2022، مؤكدة أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في تأخير صرف هذه المستحقات المالية للعاملين.