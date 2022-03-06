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متهم في «الآثار الكبرى» ينهار باكيًا أمام المحكمة: ابنتي المحامية تترافع عني

كتب:

بسمة عبدالستار
12:32 م | الأحد 06 مارس 2022
المتهمون في قضية الآثار الكبرى

المتهمون في قضية الآثار الكبرى

سمحت الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، للمتهم الرابع عز محمد حسانين، في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، و21 متهمًا آخرين، بالحديث، بعد طلبه ذلك.

وانهمر المتهم في البكاء، وأشار إلى أن ابنته هي محاميته وتدافع عنه: وقال: «دي بنتي، والله العظيم لو فيه حاجة ضد أخويا هقول، أنا مظلوم».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

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بقلم بسمة عبدالستار