موسكو تتهم أوكرانيا بمحاولة إنتاج قنبلة نووية.. وحكومة كييف تنفي

نقلت وكالة «رويتز» للأنباء، عن وسائل إعلام روسية، أن أوكرانيا كانت بصدد إنتاج قنبلة نووية، واصفة إياها بـ«قنبلة قذرة»، وهو الاتهام الذي نفته الحكومة الأوكرانية، مؤكدة أن «كييف» ليس لديها خطط للانضمام إلى النادي النووي، وأنها تخلت عن أسلحتها النووية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، واصفة اتهامات روسيا لها بأنها ذريعة لشن عمليتها العسكرية الأخيرة ضد بلادها.

مصدر: أوكرانيا خططت لـ إنتاج قنبلة نووية

وكانت وكالتا «تاس» و«إنترفاكس» الروسيتان، نقلتا، اليوم الأحد، عن مسؤول في هيئة مختصة بأن أوكرانيا تطور أسلحة نووية منها إنتاج قنبلة نووية، مستخدمة محطة تشرنوبل النووية، التي أعلنت السلطات الأوكرانية إغلاقها عام 2000.

ولم تفصح وكالات الأنباء الروسية عن تفاصيل أخرى، سوى أن أوكرانيا كانت قريبة من صنع سلاح نووي، يتمثل في إنتاج «قنبلة نووية قذرة» مستخدمة البلوتونيوم، دون التطرق إلى أدلة أو تفاصيل أخرى.

العملية العكسرية تدخل يومها الـ11

ودخلت العملية العسكرية الروسية يومها الحادي عشر على التوالي، منذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، بهدف منع «عسكرة أوكرانيا من قبل دول غربية»، والحد من نفوذ خلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من حدود بلاده.

وواجهت روسيا العديد من العقوبات المالية والاقتصادية، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها، تمثلت في عزلها عن نظام التحويلات المالية الدولي «سويفت»، وتوقف مشروع السيل الشمالي 2، وكذلك حظر الطيران الروسي في عدة دول غربية، وكان آخر العقوبات المفروضة عزلها عن نظام الفيزا والماستر كارد، كما أن هناك تخوفًا داخل روسيا من انقطاع الإنترنت، وهو الأمر الذي استعدت له بوضع خطة بديلة من خلال نظام Runet الروسي.