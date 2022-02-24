كريستوفر نولان يبدأ تصوير فيلم «Oppenheimer».. والد القنبلة النووية

بدأ المخرج كريستوفر نولان تصوير مشاهد فيلم «Oppenheimer»، الذي يتناول السيرة الذاتية للفيزيائي الأمريكي «جيه روبرت أوبنهايمر»، الذي يعرف بـ «والد القنبلة النووية»، حيث كان مشرفا على مشروع تصنيع السلاح النووي الأول في الحرب العالمية الثانية، والفيلم من بطولة «كيليان مورفي»، في دور «أوبنهايمر»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«كيليان مورفي» عن تجسيد «والد القنبلة النووية»: أحب الشخصيات المتناقضة

وكشف الممثل الأيرلندي كيليان مورفي تفاصيل عمله على الشخصية، خلال حواره مع صحيفة «الجارديان»، قائلا: «تأهبت للدور بالقراءة كثيرًا جدًا، أنا مهتم بالرجل وما فعله باختراع القنبلة الذرية، بالرغم من أن ليس لدي القدرة الفكرية على فهمها، لكن هذه الشخصيات المتناقضة رائعة».

يستند نص «Oppenheimer» على سيرة «كاي بيرد ومارتن شيروين»، بعنوان «بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة جيه روبرت أوبنهايمر»، والتي كانت جزءًا من قائمة القراءة لمورفي أثناء الإعداد للفيلم، على الرغم من أن الفيلم يمثل أول دور رئيسي لـ «مورفي» في أفلام كرييستوفر نولان، إلا أنه قال إن حجم الدور لا يعني شيئًا عندما يتعلق الأمر بصانع أفلام بحجم «نولان».

وأوضح مورفي: «يسعدني دائما أن أكون جزء من أعمال كريس مهما كان حجم الدور، أليس من الرائع أن المخرجين ما زالوا يصنعون أفلامًا صعبة ومتطلبة داخل نظام الاستوديو، هو وبول توماس أندرسون وكوينتين تارانتينو هم صانعو أفلام رائعون يقومون بعمل مثير للاهتمام على نطاق واسع».

ويعتبر فيلم «Oppenheimer» هو أول بطولة سينمائية لـ «مورفي»، بعدما لعب أدوارا مساعدة في خمس أفلام من إخراج كريستوفر نولان بداية من ثلاثية «Dark Knight» بالإضافة إلى «Inception» و«Dunkirk».

نجوم هوليوود في بطولة «Oppenheimer»

ويضم الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم «إميلي بلانت»، في دور عالمة الأحياء وعالمة النبات «كاثرين أوبنهايمر»، و«مات ديمون»، في دور مدير مشروع مانهاتن الجنرال «ليزلي جروفز جونيور»، و«روبرت داوني جونيور»، في دور لويس شتراوس، المفوض المؤسس للجنة الطاقة الذرية الأمريكية.

بينما تلعب فلورنس بوي دور الطبيب النفسي جان تاتلوك، ويجسد بيني سافدي دور الفيزيائي النظري إدوارد تيلر، ومايكل أنجارانو يلعب دور روبرت سيربر، وجوش هارتنت يصور العالم النووي الأمريكي الرائد إرنست لورانس، وذلك بالإضافة إلى عدد من النجوم منهم رامي مالك، داين ديهان، ديلان أرنولد، ديفيد كرومهولتز وألدن إرينريتش وماثيو مودين.