العالم يودع عبد القدير خان أبو القنبلة النووية الباكستانية

ودَّعت باكستان الدكتور عبد القدير خان، الرجل الذي يعتبر أبا لـ القنبلة النووية الباكستانية، عن عمر ناهز 85 عاما بعد نقله إلى المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

رئيس وزراء باكستان: عبد القدير خان أيقونة وطنية

وكان قد أشيد بالدكتور خان باعتباره بطلا قوميا في باكستان لتحويله بلاده إلى أول قوة نووية إسلامية في العالم، لكنه اشتهر أيضا بتهريب أسرار نووية إلى دول من بينها كوريا الشمالية وإيران.

وقال رئيس الوزراء عمران خان إن باكستان فقدت «أيقونة وطنية»، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وتقول دائرة المعارف البريطانية إن الدكتور خان ولد في الأول من أبريل من عام 1936 لعائلة متواضعة في بوبال بالهند، وهو مهندس باكستاني وشخصية رئيسية في برنامج الأسلحة النووية الباكستاني، كما أنه شارك أيضا لعقود في السوق السوداء للتكنولوجيا النووية وبيع التصميمات والصواريخ والخبرات أو تداولها مع إيران وكوريا الشمالية وليبيا وربما دول أخرى.

وبعد أن استوفى خان احتياجات باكستان من سلاح اليورانيوم الخاص بها، بدأ في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي إنشاء شركات واجهة في دبي وماليزيا وأماكن أخرى، ومن خلال هذه الكيانات قام ببيع أو تداول أجهزة الطرد المركزي والمكونات والتصميمات والخبرة بشكل سري، بحسب دائرة المعارف البريطانية.

أصبحت منشأة الدكتور خان، مختبرات خان للأبحاث في كاهوتا، مختبر الأسلحة النووية الرئيسي في باكستان حيث يتم تخصيب اليورانيوم.

واستمرت تلك المنشأة في إثارة الشكوك الأمريكية، وفرضت واشنطن في عام 2003 عقوبات عليها بسبب نقلها المزعوم لتكنولوجيا الصواريخ من كوريا الشمالية، وفي 31 يناير من عام 2004، تم القبض على خان لنقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى.

وفي 4 فبراير، قرأ بيانا على التلفزيون الباكستاني يعلن فيه تحمل المسؤولية الكاملة عن عملياته، ويبرأ الجيش والحكومة من أي تورط، وهو ادعاء وجد العديد من الخبراء النوويين أنه من الصعب تصديقه.