توقعات بانضمام إيميلي بلنت لـ«Oppenheimer».. زوجة مخترع القنبلة النووية

تجري الممثلة الإنجليزية إيميلي بلنت محادثات للمشاركة في أحدث أفلام المخرج كريستوفر نولان بعنوان «Oppenheimer»، ومن المتوقع أن تلعب بلانت دور زوجة الفيزيائي الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر، الذي يقوم بدوره الممثل كيليان مورفي، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«Oppenheimer» يجمع إيميلي بلنت وكريستوفر نولان للمرة الأولى

ويعتبر فيلم «Oppenheimer» هو التعاون الأول بين إيميلي بلنت والمخرج الأمريكي كريستوفر نولان، على عكس كيليان مورفي الذي تعاون معه أكثر من مرة في أعمال سينمائية منها «Batman Begins» و«Inception» بالإضافة إلى «Dunkirk».

وتدور أحداث الفيلم حول الفيزيائي الأمريكي روبرت أوبنهايمر، المدير العلمي على مشروع مانهاتن لتصنيع السلاح النووي الأول في الحرب العالمية الثانية، والذي يعرف بـ«والد القنبلة النووية».

ورغم أن أوبنهايمر لعب دورًا رئيسيًا في صنع الأسلحة الذرية، إلا أنه أصبح فيما بعد يشعر بمشاعر معقدة بشأن قوتها المميتة، فقد ضغط من أجل السيطرة الدولية على الطاقة النووية وعارض إنشاء قنبلة هيدروجينية أكثر تدميراً.

100 مليون دولار ميزانية «Oppenheimer»

وتدعم يونيفرسال بيكتشرز فيلم «Oppenheimer» بميزانية تبلغ 100 مليون دولار بعد أن فاز الاستوديو بحقوقه في حرب مزايدة على حقوق الفيلم ضد شركتي «باراماونت» و«سوني»، وهذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من عقدين من الزمن التي لا يصنع فيها نولان فيلمًا مع شركة «Warner Bros».

من المقرر أن يُعرض فيلم «Oppenheimer» في دور العرض في 21 يوليو 2023، وسيكتب نولان السيناريو، استنادًا إلى الكتاب الحائز على جائزة بوليتزر هو مأخوذ عن الكتاب الحائز على جائزة بوليتزر «بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة جيه روبرت أوبنهايمر» للكاتب كاي بيرد ومارتن جيه شيروين ، سيبدأ الإنتاج في أوائل عام 2022.