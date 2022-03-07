حظك اليوم مولود برج الجوزاء الإثنين 7-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الجوزاء، بأنه شخص محب للحياة، ينظر لجميع الأمور بشكل إيجابي، ويكره السلبية، والآراء التي قد تكون السبب في شعوره بالاكتئاب، لهذا هو أيضا فكاهي يعشق الضحك، ويحب أن يشيع الفكاهة والضحك فيما حوله، لهذا فهو محبوب على الصعيد العائلي والمهني.

كما يتسم مولود برج الجوزاء، أنه شخص اجتماعي، ويحب أن يكون لديه وسط اجتماعي واسع؛ سواء من داخل العمل أو من علاقاته الاجتماعية المختلفة، وهو شخص جذاب كثير الاهتمام بمظهره، كما أنه محب للقراءة، وهذا ما يساعده على الاندماج في أي تجمع اجتماعي أو ثقافي مختلف، كما أنه محب للتغير ويكره الروتين والحياة الروتينية.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

وأكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لـ مولود برج الجوزاء، أن القمر موجود في منزله الثاني عشر، وهذا ما يدفعه اليوم للتفكير بجدية في علاقاته العاطفية، كما يجب أن يسعى إلى مراجعة نفسه وعلاقاته؛ خاصة على الصعيد الأسري والأصدقاء، لهذا يجب أن يضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لمشاريعه العائلية والعاطفية في المستقبل.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

وأشارت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد لمولود برج الجوزاء، إلفى أن هناك مغامرة تنتظره على الصعيد العملي، خاصة أن المغامرات تجذبه وتخيفه في ذات الوقت، لهذا يجب أن يتمهل في خططه ومشروعاته المهنية للمستقبل، كما يجب أيضا أن يتمهل في إعلان تلك الخطط والمشروعات خاصة بين زملائه في العمل.