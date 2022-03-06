حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 6-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. لا تتحدث عن حياتك

قدرته على التأقلم والتكيف مع جميع الظروف المحيطة، تجعل من مولود برج الجوزاء شخصية قادرة على تخطي الصعاب التي يمر بها، كما أنه شخصية اجتماعية بشكل كبير، يحرص على قضاء أوقات فراغة برفقة العائلة والأصدقاء والأشخاص المحيطين بها، كما أنهم يتعاملون مع المحيطين بهم بمرونة شديدة، ويحبون التحدث معهم، ولا يميلون لقضاء أوقات طويلة من الزمن بمفردهم.

وبالرغم من أنه لديه شخصية متقلبة المزاج كثيرا، إلا أنه مرح بشكل كبير، يعشق الضحك ولا يشعر بالمللل من ذلك على الإطلاق، فهو قادر على خلق جو من المتعة، ويبحث دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن ما تتوصل إليه.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تتملكك مشاعر حنين وتراجع الماضي وتحلل وتستنتج جيدا، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

عيوب برج الجوزاء

حبه للآخرين يجعل مولود برج الجوزاء شخصية متطفلة، إذ أنه دائما يرغب في معرفة أخبار المحيطين به خاصةً الأشخاص المقربين منه، ما يجعل الكثيرين ينفرون منه في كثير من الأحيان.