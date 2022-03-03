حظك اليوم مولود برج الجوزاء الخميس 3-3-2022

يتسم مولود برج الجوزاء، أنه شخص محب للحياة، خفيف الظل، يحب الفكاهة والمرح، كما أنه مغامر يعشق الانتقال والسفر الكثير، يكره الحياة الروتينية.

كما يتميز مولود الجوزاء، برغبته المستمرة في التعرف على كل ما هو جديد، فهو شخص اجتماعي، لديه حسن لباقة اجتماعية، وهذا ما يجعله محبوب من المحيطين به، وكثير ما يفضل التفكير بإيجابية في كل الأمور التي يقابلها بحياته.

ومن أبرز عيوب برج الجوزاء، أنه سريع الغضب، ومزاجي في أهوائه الشخصية، يستطيع أن يعيش مشاعر الحب والغضب في وقت واحد، من الصعب معرفة حالته المزاجية.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بضرورة توخي الحذر، وعدم التسرع اليوم، في اتخاذ قراراتك، إذ أن القمر الجديد يقترن بنبتون، اليوم ولكن في وضع معاكس، لهذا يجب عدم التسرع، والتفكير بشكل جيد قبل الأقدام على اتخاذ قرارات سليمة ودون أي تسرع، وهي ستكون قرارات مفيدة على الصعيد المهني.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنك اليوم قد تتعرض لبعض الضغوط، كما أن القمر الجديد لمولود برج الجوزاء، في وضع معاكس، وهذا سيكون سبب التشوش والضغوط التي ستتعرض لها، اليوم، لهذا ومن يجب أن تحافظ على علاقتك بالطرف الآخر، كما يجب أن تحافظ على هدوء أعصابك أثناء أي مناقشة معه.