حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يبدأ من 22 مايو حتى 21 يونيو، وأبرز مشاهير برج الجوزاء نجم ليفربول محمد صلاح، والفنان محمد رمضان، وميار الغيطي وسولاف فواخرجي وهالة صدقي ومارلين مونرو وجوني ديب، مورغان فريمان.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بضرورة اتخاذ الإجراءات الصحيحة قبل أي خطوة في العمل، ويجب الاعتناء بكل خطوة تقوم بها لكي تتجنب الفشل في حياتك المهنية وتعطي انطباعا جيدا عن نفسك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب أن تقاوم التشوش في كل أمور حياتك حيث أن القمر في مربع برجك لذا يجب أن تساعد نفسك على أن تقوم بما يجب تجاه أحبائك وأصدقائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.

مواصفات برج الجوزاء

يهتم مولود برج الجوزاء بالحاضر أكثر من الماضي والمستقبل، وأبرز هوايات البرج الكتابة وتنظيم المقابلات مع الأصدقاء وفق كتاب فلسفة الأبراج لخبيرة الفلك عبير فؤاد، وأبرز نقاط ضعف مولود برج الجوزاء حب الاستطلاع فهو يحب أن يعرف كل ما يدور حوله ويدفعه فضوله لخسارة بعض الأشخاص من حوله.

مولود برج الجوزاء قادر على التحليل والاستنتاج كما أنه يتسم بالمرونة، ومن أبرز عيوبه التسرع في اتخاذ القرارات والتردد فهو يحب أن يأخذ رأي كل من حوله قبل اتخاذ قرار ما يجعله مترددا.