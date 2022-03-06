«مياه الغربية» تناقش آليات تنفيذ مشروعات الشركة بالمحافظة

ناقشت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، الحزم المالية الاستثمارية ومتابعة الخطة الاستراتيجية لتنفيذ مشاريع الشركة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور حمدى محمد شطا، بحضور رؤساء القطاعات والإدارات المعنية.

وأكد شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أهمية السرعة والدقة فى تنفيذ المشروعات مع الالتزام الكامل بكافة المعايير والاشتراطات اللازمة.

شطا: الالتزام بالمخطط الزمنى لـ«حياة كريمة»

وأشار شطا إلى متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وموقف المراكز الجديدة المدرجة لتنفيذ المشروع، مع الالتزام بالمخطط الزمنى المستهدف، وهو من أولويات الشركة، لتذليل أى معوقات قد تواجه عملية التنفيذ.

ندوة تثقيفية بزراعة الغربية

من جانب آخر، نظمت مديرية الزراعة بالغربية ندوة تثقيفية للمفتشين ومراجعي التعاون في الإدارات الزراعية، بحضور الدكتور خالد توب شادي وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالغربية.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالغربية إن الندوة تأتي ضمن دورة هدفها تدريب مراجعي ومفتشي التعاون في الإدارات الزراعية على كيفية متابعة الأعمال التعاونية، من حيث أعمال استلام وتسلم التقاوي والمبيدات والبذور للجمعيات.

وحاضر في الندوة المهندس ناصر أبو طالب، مدير عام التعاون الزراعى، ومصطفي عبد الفتاح مدير عام الجمعية المركزية بالغربية، وذلك لمدة أسبوع بدءًا من اليوم الأحد.

تدريب مفتشي ومراجعي التعاونيات الزراعية

وتهدف الدورة إلى تدريب مفتشي ومراجعي التعاون بالإدارات الزراعية على آليات متابعة الأعمال التعاونية، من حيث متابعة جميع أعمال الجمعيات الزراعية ودخول وخروج جميع التقاوي والمبيدات الزراعية بشكل آمن ومراجعة جميع البيانات للأصناف.

وأكد أن مديرية الزراعة بالغربية اتفقت مع مراكز البحوث بسخا والجميزة لتوريد تقاوي الذرة الصفراء والبيضاء.