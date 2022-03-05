مصرع مسن صدمته سيارة «الري» أثناء عبوره الطريق في الغربية

لقى مسن في قرية نهطاي، مركز ومدينة زفتى، في محافظة الغربية، مصرعه، في حادث سير على طريق «طنطا - زفتى»، وذلك أسفل سيارة تابعة لإدارة الري في مركز ومدينة زفتى.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة ضبط سائق السيارة الذي فر هاربا، من موقع الحادث.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نهطاي التابعة إلى مركز ومدينة زفتى، يؤكد مصرع شخص يدعى «السيد ع ال»، في العقد السادس من عمره، وذلك أثناء عبور طريق «زفتى - طنطا».

التحريات والمعاينة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة زفتى، إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن السيارة كان يقودها سائق يدعى «فتحي»، وتتبع إدارة الري في مدينة زفتى، التابعة إلى مديرية الري بالغربية، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، بواسطة سيارة إسعاف في محاولة لإسعافه غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وطالبت من ضباط البحث الجنائي ورئيس مباحث مركز شرطة زفتي، سرعة التحريات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وسماع أقواله حول الواقعة.