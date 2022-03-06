عاجل.. التحريات: ماس كهربائي وراء حريق مخزن أخشاب بمنطقة المرج

كشفت التحريات الأولية، التي أجريت حول الحريق الذي نشب داخل مخزن أخشاب بمنطقة المرج، عن أن السبب وراء نشوب الحريق هو حدوث ماس كهربائي، أدى لاشتعال الخشب الموجود بالمخزن.

أسماء المصابين في حريق مخزن أخشاب المرج

وكان نشب منذ قليل، حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة المرج بالقاهرة، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم 5 في حالة اختناق، وجاءت أسماء المصابين في الحريق، كالتالي: «محمود. ح»، 30 عامًا، عامل بالمخزن، مصاب باختناق، «علاء. ح»، 47 عامًا، صاحب المخزن، حالة اختناق، «محمد. ح»، 20 عامًا، «أيمن. ع»، 24 عامًا، مصاب باختناق، «عبدالرحمن. ع»، وأصيب شخص سادس بحروق جرى نقله لمستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم حتى تماثله للشفاء.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حريق داخل مخزن خشب بالقرب من الطريق الدائري بالمرج.

وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتبين أن المخزن مكون من طابق واحد ويحتوي على كميات كبيرة من الأخشاب وجرى إخماد الحريق.