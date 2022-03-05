مصرع طفلين في حريق شقة بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية

لقى طفلان مصرعهما، جراء حريق سكني في شقة بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية، وذلك بعدما اشتعلت النيران في مرتبة سرير، ما أدى إلى اختناق الطفلين اللذين تواجدا في المنزل وحدهما دون أسرتهما.

تفاصيل مصرع طفلين في الإسكندرية

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة كرموز، يفيد باندلاع حريق في شقة بحارة الشبكشي بمنطقة كوم الشقافة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ برفقة الحماية المدنية والإسعاف، وتبين اندلاع حريق في الشقة مع وجود طفلين في الداخل، وفي ظل محاولات نجدتهما تبين وفاتهما مختنقين دون اشتعال النيران بهما، مثلما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فور وقوع الحادث.

البحث حول الواقعة

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، فيما جرى نقل جثامين الطفلين «ولد وبنت» إلى مشرحة كوم الدكة، بينما تحرر محضر بالواقعة، وتتولى جهات التحقيق في ملابسات الحادث.

اختناق الأطفال بسبب بلاستيك المرتبة

وقال مصدر أمني لـ«الوطن» إن التحقيقات الأولية تشير إلى حدوث حريق في مرتبة سرير قد يكون نتيجة لعب الأطفال بأشياء مشتعلة، ترتب عليها الحريق واختناق الطفلين، نتيجة وجود خامة البلاستيك داخل المراتب الحديثة، والتي سببت الاختناق وحالة الوفاة.