مصرع طفلتين اختناقًا بسبب حريق ناتج عن ماس كهربائى في العياط

لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما اختناقًا، جراء حريق اشتعل بمسكنهما في منطقة العياط بالجيزة، نتيجة ماس كهربائي، بحسب تحريات المباحث.

وكشفت التحريات أن الطفلتين تعرضتا لاختناق بعد نشوب الحريق، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

طفلتان في عمر 10 و8 سنوات

وتلقى مركز شرطة العياط بلاغًا يفيد بمصرع طفلتين داخل مسكنهما، انتقل على أثرها رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم أحمد ماهر، وتبين أن إحدى الطفلتين تبلغ من العمر 10 سنوات، وشقيقتها 8 سنوات.

تحريات المباحث

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتهما، الذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية وأن ماسًا كهربائيًا تسبب في مصرعهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر النيابة للتحقيق.