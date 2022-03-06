الزملوط يبحث إنشاء بوابة إلكترونية تعليمية لإدارات الوادي الجديد

ناقش اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، آلية إنشاء بوابة إلكترونية لربط مديرية التربية والتعليم بالإدارات التعليمية في المراكز، بهدف تقديم الخدمات التعليمية المختلفة إلكترونيًا لخدمة المعلمين والطلاب.

التحول الرقمي وميكنة الخدمات

جاء ذك خلال لقاء جمع المحافظ باللواء عصام خضر مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوفد المرافق، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وكمال إبراهيم سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لبحث التعاون والتنسيق في مجال التحول الرقمي وميكنة الأداء الحكومي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

إنشاء بوابة إلكترونية

وناقشت المحافظ، آلية إنشاء بوابة إلكترونية لخدمة المعلمين والطلاب وتيسير الوقت والجهد اللازم للحصول على الخدمات، وتنفيذ نظام الذاكرة المؤسسية لمتابعة تنفيذ التكليفات والقرارات الحكومية الصادرة وموقف تنفيذها.

مجمع مصالح حكومية بتكلفة 400 مليون جنيه

يذكر أنه جرى بدء إنشاء مجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقام على مساحة 101 فدانا، بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، لتشمل مبانٍ للجهات الحكومية والأنشطة التجارية، ومبنى للتعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى شبكات طرق ومرافق بالمحافظة.