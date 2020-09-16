"الاتصالات": ميكنة 27 جامعة حكومية العام الدراسي المقبل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه استعرض اليوم كيفية الاستعانة بالتكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال التعليم الرقمي، واستخدام الحاسوب في توصيل المواد التعليمية للطلاب.

وأشار "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أنه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بدأت الوزارة في ميكنة كل الجامعات الحكومة، من محاضرات وتطوير للمحتوى الدراسي والامتحانات، وتنظيم الجامعة من معامل ومكاتب ومدرجات وبنية تحتية.

وأوضح أن هذه الميكنة تستهدف 27 جامعة حكومية مع العام الدراسي 2021-2022، مؤكدًا أن هذه الميكنة تفيد التعليم من خلال تجديد المحتوى، وطرح منصات رقمية لشرح المناهج التعليمية للطلاب بدون التواجد بالجامعة.