رئيس التحرير

محمود مسلم

"الاتصالات": ميكنة 27 جامعة حكومية العام الدراسي المقبل

كتب:

محمد عزالدين
06:12 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه استعرض اليوم كيفية الاستعانة بالتكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال التعليم الرقمي، واستخدام الحاسوب في توصيل المواد التعليمية للطلاب.

وأشار "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أنه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، بدأت الوزارة في ميكنة كل الجامعات الحكومة، من محاضرات وتطوير للمحتوى الدراسي والامتحانات، وتنظيم الجامعة من معامل ومكاتب ومدرجات وبنية تحتية.

وأوضح أن هذه الميكنة تستهدف 27 جامعة حكومية مع العام الدراسي 2021-2022، مؤكدًا أن هذه الميكنة تفيد التعليم من خلال تجديد المحتوى، وطرح منصات رقمية لشرح المناهج التعليمية للطلاب بدون التواجد بالجامعة.

اقرأ المزيد:

وزير الاتصالات يوضح تفاصيل "مصر الرقمية": بلغت ذروة التخصص والتعمق

الاتصالات: تدريب 100 ألف شاب "أونلاين" على مهارات العمل الحر

الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية تدرب الشباب على التكنولوجيا الحديثة

الاتصالات: التنمية البشرية ركيزة أساسية لكل المشروعات بمصر

الاتصالات: "مستقبلنا رقمي" تستهدف تدريب 100 ألف شاب بـ300 مليون جنيه

الاتصالات: نتطلع لتدريب 115 ألف شاب بـ400 مليون جنيه

"الاتصالات" تنظم تصفيات الأولمبياد المصري للمعلوماتية 2020