قطع مياه الشرب عن 8 قرى في كفر الشيخ غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، انقطاع المياه عن 8 قرى بمركز الرياض، من الساعة 9 صباحًا وحتى 4 مساءً غداً الاثنين، وذلك لتطهير وتعقيم الخزان الأرضى وإجراء بعض أعمال الصيانة الضرورية استعدادًا لفصل الصيف.

وذكر بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أن قطع المياه سيطول قرى «الضبعة، السيد خليل، أبومصطفى، الرصيف، الناصرية، الوزارية الجديدة، وقرى المحيط وتوابعهم».

وأهابت الشركة بالمواطنين والمساجد تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المذكورة.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية ابيانه في مركز مطوبس، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إنشاء خطوط مياه الشرب بمطوبس

وتقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بتنفيذ خطوط مياه الشرب لنحو 187 قرية بمركز مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث جرى إنشاء محطات جديدة وخطوط ببعض القرى وإحلال وتجديد الخطوط في قرى أخرى.

يذكر أن مبادرة «حياة كريمة» سيجرى تنفيذ مرحلتها الثانية بمراكز مختلفة من محافظة كفر الشيخ في شهر يوليو المقبل، لإنشاء خطوط مياه جديدة بالكثير من القرى.

وأطلقت شركة المياه حملة للتوعية بأهمية توفير مياه الشرب تحت عنوان «كل نقطة بتفرق»، وذلك بمختلف القرى والمدن بهدف التوعية والحد من إهدار المياه سواء في المنازل أو مغاسل السيارات.