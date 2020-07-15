افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف بكفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مركز خدمة العملاء بمنطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة، والذي يخدم مدن الحامول، وبيلا، وبلطيم، والرياض، ودسوق، وفوة، وقلين، ومطوبس، وسيدي سالم، ومحلة أبوعلي.

وأكد "نور الدين"، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ولمجابهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى متابعة الإجراءات المنفذة لخدمة المواطنين، وإنهاء إجراءات تركيب عداد مسبق الدفع والاستعلام عن الفواتير، واستفسارات العملاء، مشيدًا بدور العاملين وأدائهم المتميز في العمل.

كما تفقد المحافظ، مشروع "البايوجاز" لإنتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحى بمدينة سخا، لبحث سبل التعاون مع جامعة كفرالشيخ في تحسين محطة معالجة سخا باستخدام أنواع محددة من الأسماك، وتفقد مأخذ محطة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للتأكد ومتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.