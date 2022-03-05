محافظ كفر الشيخ يوجه برعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بممارسة الطلاب للأنشطة المتعددة، واكتشاف ورعاية الموهوبين والمتفوقين بكل المراحل التعليمية، وتكريمهم وإجراء المسابقات الثقافية والرياضية، وإعلاء قيمة المنافسة الهادفة بينهم.

وفي إطار جهود مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ في تقديم الرعاية للطلاب المتفوقين، شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، ختام معسكر الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين للمرحلتين الإعدادية والثانوية، تنفيذ أسرة التربية الاجتماعية، بقيادة محمد الدفراوي، والدكتورة عزة الدعدر، الموجه الأول.

واستمع وكيل الوزارة، خلال ختام الملتقى الفكري، لأداء الطلاب المتميزين في مختلف الأنشطة، مثنياً على البرنامج وعلى الطلاب، وأكد على دعمه للطلاب الموهوبين والمتفوقين.

وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بالطلاب المتفوقين

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالطلاب الموهوبين، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم تهتم بالطلاب المتفوقين والموهوبين، لدعم وتنمية شخصياتهم، وتحقيق التنمية المنشودة في المجتمع، وإيماناً بمهارات وقدرات هؤلاء الطلاب لتقديم حلول إبداعية وابتكارية، من خلال الأنشطة والمسابقات، واستثمار طاقاتهم، وبث روح التنافس والمشاركة، والعمل على تنمية وصقل مواهبهم وقدراتهَم.

المعسكر يهدف لصقل مهارات الطلاب بكفر الشيخ

تم تنفيذ المعسكر لتنمية وصقل قدرات الطلاب المتفوقين من خلال موجهي عموم الأنشطة والمواد المختلفة (فنية - رياضية - مسرحية - موسيقية - اجتماعية - علمية وابتكارية - اللغة والأدب)، حيث تم تقييم أعمال الطلاب من خلال المعسكر الذي استمر ثلاثة أيام بمدارس النور للمكفوفين بكفر الشيخ، بمشاركة الطلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية، يمثلون 13 إدارة تعليمية، بمعدل طالب وطالبة من كل إدارة تعليمية لكل مرحلة.

وكيل وزارة التعليم يترأس اجتماع لجنة الموارد البشرية

وفي سياق آخر، ترأس محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية، مدير ووكيل مدرسة لمن سبق تكليفهم بلجنة الموارد البشرية سابقاَ، بإجمالي عدد 99 مديراً ووكيل مدرسة، في 8 إدارات تعليمية.