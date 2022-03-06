السبت المقبل.. مصر تحتضن مؤتمرا عالميا لرجال الأعمال الأقباط من 12 دولة

أعلن القس طوني جورج مؤسس خدمة «tC» بمصر والشرق الأوسط التابعة لرابطة الإنجيليين تنظيم لقاء عالمي على الأراضي المصرية، لرجال الأعمال الأقباط من 12 دولة وبمشاركة رجال أعمال مصريين.

دعم ريادة الأعمال في الاقتصاديات الصاعدة

وبحسب بيان فإنّه المؤتمر يعقد برعاية رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس أندريه ذكي، وتُقام فاعلياته من 9 إلى 13 مارس تحت عنوان «دعم ريادة الأعمال في الاقتصاديات الصاعدة لتحقيق النمو الاقتصادي» يشارك فيه وفود عدد من الدول من أوروبا، وأمريكا وأفريقيا وآسيا، على أن يكون حفل الختام في القاهرة.

وأشار مؤسس خدمة «tC» بمصر والشرق الأوسط إلى أنَّ الهدف من المؤتمر هو مناقشة وتكوين شراكات عالمية بين رجال الأعمال حول العالم، لدعم الاقتصاد المحلي المصري وجلب الاستثمارات الأجنبية ودعم ريادة الأعمال.

وأشار إلى أنَّ المؤتمر يستهدف مناقشة وتكوين شراكات عالمية جديدة بين رجال الأعمال حول العالم لدعم الاقتصاد المصري وجلب الاستثمارات الأجنبية ودعم ريادة الأعمال.

واستكمل: «بعد نجاحنا في دعوة المؤتمر الذي يجمع رجال أعمال أقباط من 12 دولة، لينعقد لأول مرة على الأراضي المصرية، لمدة 3 أيام في أحد المنتجعات خارج القاهرة، ستتابع الخدمة المستجدات في الشركات التي من المتوقع أن تتمّ لدعم الاقتصاد المصري».

الطائفة الإنجيلية

ومن المقرر أنَّ يختتم المؤتمر بحفل في مقر «tC» بالقاهرة وبحضور رئيس الطائفة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، على أن يقام حفل ختام المؤتمر العالمي لريادة الأعمال سيقام بمقر الخدمة بمصر الجديدة.

جدير بالذكر أنَّ الدول التي ستشارك في فاعليات المؤتمر هي: «إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأيرلندا، والبرازيل، وكينيا، وغانا، وباكستان، وأوغندا، والمكسيك، والكونغو، ومانغوليا، وجنوب أفريقيا».