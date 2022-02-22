افتتاح المقر الجديد لجمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين بالقاهرة

افتتحت جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين بالقاهرة، مقرها الجديد اليوم، في حضور المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والنائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ومحمد محمد الجلاد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس إدارتها، بجانب ممثلين من الجالية المصرية في سلطنة عُمان.

الجمعية تسعى لزيادة التبادل التجاري بين البلدين

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، خلال الافتتاح إن الهدف الرئيسي من تدشين الجمعية هو السعي إلى رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وعمان، حتى تتناسب مع حجم العلاقات الراسخة بين البلدين، لافتا إلى أن هناك جهود كبيرة يجرى بذلها في هذه الفترة لدعم القطاع الخاص في كلا البلدين وتعزيز الشراكات الثنائية تجاريًا واستثماريًا.

وأكد «آل صالح»، أن من مهام الجمعية الرئيسية، العمل على إبراز الصعوبات التي ربما يواجهها رجال الأعمال في الدولتين، وحلها مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن عُمان أصدرت في الفترة الأخيرة عدد من القرارات للتيسير على المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم المصريين، ومن هذه القرارات إمكانية العمل دون كفيل عُماني.

التنسيق مع وزارتي التجارة بالبلدين

وقال رئيس الغرفة العُمانية، إن ما يعمل عليه حاليًا بالتنسيق مع وزارتي التجارة بالبلدين السعي نحو توحيد المواصفات العربية بما يعزز تدفق البضائع بين الجانبين، مؤكدًا أن 500 مليون دولار حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين، رقم هذيل إذا ما قورن بقوة العلاقات بين الدولتين.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان 500 مليون دولار، وهناك استثمارات مصرية جرى ضخها بعُمان قيمتها 680 مليون دولار من خلال 142 شركة بمجالات البنية التحتية والاستثمار العقاري، وفي المقابل تبلغ الاستثمارات العُمانية في مصر 77.5 مليون دولار من خلال 92 شركة تعمل بالصناعة والزراعة والسياحة والإنشاءات.

وذكر أن مصر قامت بدور كبير في تأهيل النشء العُماني من خلال المُدرسين المصريين الذين أثروا مسيرة التنمية العُمانية: «تعملنا على يد المصريين ونحتاج للتعلم أكثر اقتصاديًا»، وكشف عن طرح 4 مناطق صناعية جديدة بسلطنة عمان، تحتاج لخبرات المصريين لا سيما رجال القطاع الخاص، وأعلن أنه تم الإتفاق على عقد اجتماع دوري مع المستثمرين المصريين بمقر غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان للعمل على تذليل أية عراقيل تواجههم.

تعزيز التعاون بين البلدين في التجارة والاستثمار

ورحب النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بوفد الغرفة العُمانية، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان لديها فرصًا كبيرة للتعاون وإقامة شراكات مع الدول الأجنبية في ظل رؤية «عُمان 2040»، متوقعًا أن تستحوذ مصر على نصيب الأسد منها.

وأشار محمد محمد الجلاد، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين، إلى أن الجمعية سيكون لها دور في دعم القطاع الخاص بكلا البلدين، موضحًا أن من مهام جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين، توفير كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها رجال القطاع الخاص بالبلدين.

الاستماع لمطالب مستثمرين مصريين أعضاء الجالية المصرية بالسلطنة

وذكر رئيس الجمعية، أنه جرى الاستماع لمطالب المستثمرين المصريين أعضاء الجالية المصرية بالسلطنة، وعرضها على رئيس الغرفة الذي وعد بحلها في أقرب وقت، مؤكدا رغبة الجانب العُماني في تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص بكلا البلدين.