خطة النواب تناقش ضريبة القيمة المضافة للفنانين بحضور أشرف زكي

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، بعد قليل، طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، حول تضرر الفنانين من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بحضور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانين أشرف عبدالباقي، صبري فواز، لقاء سويدان، بشرى، سميرة أحمد وصفوت غطاس.

وقال النائب أيمن محسب، لـ«الوطن»، إن طبيعة عمل الفنان لا تخضع للقيمة المضافة، «دي مهنة وليست خدمة، ويجب إعفاء الفنانين منها، وعمل الفنان موسمي ولا يمكن انتظام الضريبة»، وطالب «محسب» ببروتوكول خاص بالفنانين يستهدف إنشاء آلية ضريبية مختلفة تتناسب مع عمل الفنانين.

وكان نقيب الممثلين، قد طالب في وقت سابق، بإعفاء الفنانين من ضريبة القيمة المضافة.