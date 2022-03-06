النواب يوافق على الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين مصر وبوروندي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشؤون الأفريقية والدفاع والأمن القومي، حول قرار رئيس الجمهورية، رقم 633 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية بوروندي، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2021.

تيسير حركة المسؤولين الحكوميين لدى الدولتين

وتأتي الاتفاقية التي جرت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، في إطار توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية بوروندي، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما.

علاوة على تيسير حركة المسؤولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطني الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضي الطرف الآخر من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.

أهم الأحكام الواردة بالاتفاقية

- امتثال مواطني كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة- وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم- بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الآخر.

- أحقية كل طرف -وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

- أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتاً -كلياً أو جزئياً- لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

- تبادل السلطات المختصة لدى الطرفين -عن طريق القنوات الدبلوماسية- نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.