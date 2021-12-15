تعديلات قانون القيمة المضافة.. ضريبة 14% على إعلانات «فيس بوك»

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي تضمن مجموعة من التعديلات على قانون رقم 67 لسنة 2016، وشهدت تعديلات قانون القيمة ضريبة المضافة الجديدة تحريك نسبة الضريبة على بعض المنتجات، وإعفاء منتجات أخرى، كما شهد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المواد الإعلانية ومنها إعلانات الإنترنت و«فيس بوك» وبرامج الهاتف المحمول.

ويوضح «الوطن» في هذه السطور التعديلات الجديدة على قانون القيمة المضافة فيما يخص المواد الإعلانية.

ضريبة القيمة المضافة على الإعلانات

وأوضحت تعديلات قانون القيمة المضافة، أن المواد الإعلانية وإعلانات «فيس بوك» وبرامج الهاتف ستخضع إلى تعديلات قانون القيمة المضافة، وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، بحيث تصبح نسبة القيمة المضافة 14%، ولم تكن المواد الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» تخضع لتلك الضريبة قبل ذلك.

ضريبة إعلانات «فيس بوك» وبرامج الهاتف

ونصت تعديلات قانون القيمة المضافة، التي وافق عليها مجلس النواب أمس، على إلغاء ضريبة الدمغة على المواد الإعلانية وإعلانات «فيس بوك» وبرامج الهاتف المحمول، حيث كانت تخضع هذه المنتجات قبل تعديلات قانون القيمة المضافة إلى ضريبة الدمغة، ومع التعديلات الجديدة على قانون رقم 67 لسنة 2016، أصبحت تخضع لضريبة القيمة المضافة بدل من ضريبة الدمغة.

تعديلات قانون القيمة ضريبة المضافة

وفي مبادرة من النواب لتخفيف العبء على المواطنين، تم الإبقاء على إعفاء المنظفات المنزلية من تعديلات قانون القيمة المضافة، كما أدخل المحال التجارية ضمن ضريبة الجدول لتصبح 10% بدلا من 14%، كما ألغت تعديلات قانون القيمة المضافة بند الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على سيارات المعاقين، لوجود النص بشكل واضح في القانون الخاص بذوي الإعاقة وهو ما أثار غضب النواب بسبب هذه المادة.