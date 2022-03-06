جامعة أسيوط: نساهم في التنوير والمعرفة ونشر الوعي وتصحيح المفاهيم

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تحمل على عاتقها راية التنوير والمعرفة ونشر الوعي وتصحيح المفاهيم والتصدي لكل الظواهر السلبية والموروثات الخاطئة في المجتمع، وكذلك التعريف بما تشهده الدولة المصرية من جهود صادقة ومخلصة من أجل دفع عجلة التنمية في ظل ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية متتالية وما يواجهه الوطن أيضًا من تحديات وصعوبات تمثل تهديدًا فعليًا على تحقيق التنمية، ومن هنا تأتي أهمية التوعية بضرورة وفاء المواطنين بنسب الضرائب المستحقة على دخولهم أو أصول ممتلكاتهم ودور أموال الضرائب في تشييد المشروعات القومية وتحسين الخدمات الشاملة المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات وبالتالي تمكين الدولة من تحقيق مساعيها في تحقيق ركائز «الحياة الكريمة» كما تخطط لها القيادة السياسية.

دور الضريبة على العقارات

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر «دور الضريبة على العقارات والأراضي في التنمية الاقتصادية بمصر»، والذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة جامعة أسيوط بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية المصرية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل كلية التجارة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد شهير مدير المركز، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، ورأفت حسين رئيس منطقة الضرائب العقارية بأسيوط، وكوكبة من القيادات الإدارية بالجامعة، وبمشاركة حوالي 200 متدرب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة وبمصلحة الضرائب والطلاب والخريجين.

جامعة أسيوط والتعاون مع الجهات الحكومية

وأشاد الدكتور عبد السلام نوير، خلال الافتتاح، بحرص إدارة الجامعة على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في عقد عدد من المؤتمرات والبرامج التدريبية المتخصصة بصفة متواصلة في كل المجالات الإدارية والمالية والحقوقية والمهنية والتي من شأنها جميعًا أن تعمل على تحسين كفاءة جميع المنتمين للجامعة وصقل مهاراتهم وتطوير أدائهم في مختلف التخصصات، كما أثنى على العمل الرائد الذي يقوم به مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية في هذا المجال، وحرص المركز على توفير كل الإمكانات العلمية والخدمية لتطوير قطاع المالية والضرائب وتثقيف المواطنين من ممولي الضرائب والتيسير عليهم.

سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل

وأوضح الدكتور أحمد شهير أن المؤتمر يساهم في تحقيق هدف المركز الرئيسي وهو سد الفجوة بين خريج الكلية وسوق العمل بكل مجالاته من خلال محاضرات قيمة وتدريب حقيقي في وحدات العمل الفعلية، مشيرًا إلى أنه يمتد لخمسة أيام من 6 وحتى 10 مارس الجاري، ويعقبه تدريب متخصص بالمركز ثم تدريب ميداني بالوحدات الضريبية، ويتضمَّن عددًا من المحاضرات عن الإطار العام للأوعية الضريبية المتعلقة بالعقارات وأراضي البناء، والمحاسبة على إيرادات الثروة العقارية، وأساليب الربط والتحصيل، والمحاسبة عن الضريبة العقارية، والمحاسبة عن التصرفات العقارية (المباني والأراضي)، وإجراءات الحجز والطعن على الضريبة العقارية.

خبراء الضرائب العقارية

وأضاف أن المحاضرات يلقيها نخبة من خبراء مصلحة الضرائب المصرية وهم الدكتور خالد ميخائيل مراجع تصرفات عقارية بضرائب أسيوط أول، والدكتور عصمت بنيامين مدير الفحص بضرائب أسيوط أول والمدرب المعتمد لدى مراكز التدريب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، ورأفت حسين وكيل وزارة ورئيس منطقة الضرائب العقارية بأسيوط.