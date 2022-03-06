تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة مكتب بريد المرج لـ20 مارس

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأحد محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سرقة مكتب بريد المرج»، لجلسة 20 مارس للشهود.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، أنه في غضون عام 2015 وحتى مايو 2016 أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.